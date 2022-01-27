Упродовж доби в зоні ООС зберігається "тиша"
26 січня окупанти не порушували режим "тиші" на Донбасі
Про це інформує прессцентр штабу ООС.
"Упродовж минулої доби, 26 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - ідеться в повідомленні.
У штабі ООС додають, що українські військові продовжують давати відсіч і стримувати російську збройну агресію.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.7
Купівля 28.7Продаж 29
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе