Упродовж доби в зоні ООС зберігається "тиша"

Про це інформує прессцентр штабу ООС.



"Упродовж минулої доби, 26 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - ідеться в повідомленні.



У штабі ООС додають, що українські військові продовжують давати відсіч і стримувати російську збройну агресію.



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