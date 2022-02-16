Упродовж наступних 10 років NASA планує вивести на орбіту п'ять космічних обсерваторій

Про це заявив очільник NASA Білл Нельсон, передає Інтерфакс-Україна.



"Упродовж наступних 10 років NASA планує запустити п'ять прекрасних обсерваторій. Вони дадуть нам більш точне розуміння того, що відбувається в атмосфері - з льодом, земними та водними масивами", - зазначив він.



За його словами, у 2022 році NASA прагне запустити місію SWOT (супутник для вивчення висоти морської поверхні, - ред.), завдяки якій управління вперше одержить інформацію про підвищення рівня води в озерах, річках і течіях, на додаток до того, що NASA вже відомо про підвищення рівня моря.



Також управління має на меті уповільнити глобальне потепління та попередити природні катастрофи. Крім того, NASA збирається вивчати прогнози для кращого розуміння процесу утворення повеней. Білл Нельсон додав, що співробітники управління створять інструментарій для передбачення підйому рівня води та збільшення можливостей для якіснішого моніторингу кліматичних даних.



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