"Уральські авіалінії" повідомили частину співробітників про зупинку роботи
Російська авіакомпанія "Уральські авіалінії" відправить частину співробітників, включаючи пілотів і бортпровідників, у вимушений простій
Про це повідомляє ЕП з посиланням на РБК.
Компанія прагне знизити витрати, щоб продовжувати роботу.
Причиною назвали "складну геополітичну ситуацію", закриття повітряного простору країн Європи, тимчасовий режим використання повітряного простору на півдні Росії та обмеження на використання літаків.
"Уральські авіалінії" вже призупинили польоти до Азербайджану, Вірменії, Туреччини, Ізраїлю, Таїланду, ОАЕ, Єгипту, Казахстану.
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