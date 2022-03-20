"Уральські авіалінії" повідомили частину співробітників про зупинку роботи

Про це повідомляє ЕП з посиланням на РБК.

Компанія прагне знизити витрати, щоб продовжувати роботу.

Причиною назвали "складну геополітичну ситуацію", закриття повітряного простору країн Європи, тимчасовий режим використання повітряного простору на півдні Росії та обмеження на використання літаків.

"Уральські авіалінії" вже призупинили польоти до Азербайджану, Вірменії, Туреччини, Ізраїлю, Таїланду, ОАЕ, Єгипту, Казахстану.