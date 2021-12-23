Уряд Бельгії планує закриття всіх атомних електростанцій до 2025 року

Про це повідомляє Reuters.



У четвер, 23 грудня, уряд Бельгії домовився про компроміс, згідно з яким остання існуюча атомна електростанція повинна бути закрита в 2025 році. Таким чином країна приєдналась до інших країн, які поступово відмовляються від атомної енергетики.



Наразі майже половина виробництва електроенергії у Бельгії припадає на дві АЕС із сімома реакторами, які експлуатуються французьким підприємством Engie.



Уряд залишив можливість продовження терміну служби двох реакторів, якщо країна не зможе інакше забезпечити енергопостачання.



Також Бельгія інвестує €100 млн у дослідження майбутньої ядерної енергетики, з акцентом на менші модульні реактори.



Відмова Бельгії від ядерної енергетики розпочнеться із закриття одного реактора 1 жовтня 2022 року. Зняття з експлуатації, включаючи видалення всіх радіоактивних матеріалів і знесення будівель, має бути завершено до 2045 року.



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