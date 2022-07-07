Уряд більше не виплачуватиме по 6500 гривень за програмою єПідтримка
Всі, хто подався на виплати за програмою єПідтримка, їх отримали
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль
Кабінет міністрів завершив виплачувати по 6500 грн у межах запущеної у березні цього року програми єПідтримка. Всі, хто подавався на ці виплати, їх отримали.
А за словами Дениса Шмигаля, це майже 5 млн громадян. Відтак фінальна сума всіх виплат склала 30 млрд 900 млн грн.
Сьогодні, 7 липня, уряд також схвалив постанову, яка дозволяє отримувати дохід від військових облігацій завдяки карткам єПідтримка.
- Щоб отримати 6,5 тис грн як допомогу від держави у межах програми "єПідтримка", слід було до 31 березня подати заявку
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