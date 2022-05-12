Уряд допомагатиме ІТ-фахівцям зі звільненням від мобілізації

Про це повідомила перша віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, йдеться у релізі Мінекономіки.

“В робочому порядку будемо допомагати вирішувати проблемні питання. Зокрема, щодо бронювання спеціалістів, які мають особливу цінність для підприємств", – сказала вона під час зустрічі з Асоціацією ІТ Ukraine.

За даними міністерства, 3% співробітників ІТ-компаній приєднались до ЗСУ, ще 9% – стали частиною всесвітнього кіберфронту проти агресора.

Як вказала Свириденко, уряд прагне підтримати сектор IT як один з найбільш динамічних та перспективних.

"Результати роботи ІТ-галузі – $2 млрд за 1 квартал 2022 року. Це найвищий показник з експорту комп’ютерних послуг за всю історію ринку", – вказало міністерство.

При цьому щомісячна сплата податків ІТ-сектором складає 222 млн грн, зазначили у відомстві.

У Мінекономіки вказують, що ІТ-бізнес попри війну зберіг 95% обсягів своїх контрактів, а 77% компаній набули нових клієнтів під час війни.

Нагадаємо, уряд визначив порядок бронювання військовозобов'язаних для підприємств і установ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb