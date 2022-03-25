Уряд готує нову програму підтримки для переселенців з районів бойових дій, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозвернні, передає Еспресо. TV.

"Урядовці готують нову програму підтримки для наших переселенців з районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання виділити землю швидко для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити, що це тимчасове житло, після того як ми встановимо мир, почнемо негайно масштабну відбудову нашої держави, але зараз людям потрібен тимчасовий дім, свій дім. І краще, щоб цей дім був в Україні, ніж десь за кордоном", - сказав Зеленський.

Усі деталі цієї підтримки представить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також Зеленський відзначив, що за програмою є-підтримки для людей, які витратили роботу або можливість займатися підприємництвом вже виплачено понад 20 млрд грн, а сума виплат становить 6500 грн.

Нагадаємо, від 26 березня українські біженці в Польщі зможуть отримати по 500 злотих на місяць

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