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Уряд Литви підтримав православну громаду у намірі від'єднатись від РПЦ та звернувся до патріарха Варфоломія

24 травня, 2022 вiвторок
00:47
Світ Варфоломій

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте написала листа до Вселенського Патріарха Варфоломія, в якому висловила урядову підтримку прагненню частини православних Литви відокремитися від російської церкви

Про це повідомляє Delfi, з посиланням на прес-секретаря прем'єра Раса Якілайтене.

"Публічна підтримка Московським Патріархом Кирилом війни Росії проти України неприйнятна для частини православних Литви, тому, на думку прем'єр-міністра, природно і людяно, що православні Литви мають право сповідувати свою віру без конфлікту совісті", - заявила вона.

За її словами, у листі Шимоніте висловила підтримку звернення віруючих та підтвердила готовність обговорити можливу роль уряду у відновленні діяльності Константинопольського Патріархату у Литві, "по можливості при зустрічі з патріархом".

Видання нагадує, від початку російського вторгнення в Україну, частина литовських православних священнослужителів просять Варфоломея дозволити православним у Литві відновити канонічне підпорядкування Константинопольському Патріархату.

18 травня посол Литви у Туреччині Річардас Дегутіс відвідав Константинопольський Патріархат та вручив лист прем'єр-міністра патріарху Варфоломію.

За словами Якілайтене, у листі прем'єр-міністра наголошується, що православ'я є другою за величиною традиційною релігійною громадою в Литві, крім того, православна громада в країні швидко зростає, оскільки в країні оселилося понад 50 тис. біженців з України.

"Ми звертаємо увагу на те, що рішення про відновлення приходу Константинопольського Патріархату в Литві може прийняти тільки Вселенський Константинопольський патріархат – це справа Церкви і віруючих. Уряд Литви братиме участь у цьому процесі в тій мірі, якою це необхідно для забезпечення свободи релігії, совісті та віросповідання, закріпленої у статті 26 Конституції, для всіх мешканців Литви", - заявила прес-секретар прем'єр-міністра.

  • Відзначимо, ПЦУ на засіданні Священного синоду оголосила про намір заснувати монастир у Києво-Печерській лаврі.

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РПЦ
Литва
патріарх Варфоломій
автокефалія
православна церква
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