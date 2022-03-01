Уряд Монако ввів економічні санкції щодо деяких росіян за війну РФ проти України

Про це повідомляє Reuters.



"Князівство прийняло та впровадило без зволікання процедури заморожування коштів та економічних санкцій, ідентичні тим, які вживаються більшістю європейських держав", - йдеться у повідомленні.



Видання передає, що Монако є привабливим для багатих іноземців, а зокрема, росіян. Одна з причин - зручні та вигідні податкові правила.



Водночас, імена росіян, чиї активи заморозили, невідомі.



Нагадаємо, Швейцарія введе проти РФ усі санкції, запроваджені ЄС.

Євросоюз опублікував санкційний список із 26 осіб, до якого потрапили російські олігархи та пропагандисти, зокрема - Пєсков, Скабєєва, Фрідман і Прілєпін. Санкції вступають в дію вже 28 лютого.