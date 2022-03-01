Уряд Монако ввів економічні санкції щодо деяких росіян за війну РФ проти України
Князь Монако Альберт підтримав санкції, які світ вводить проти Російської Федерації за її вторгнення в Україну, та зусилля для виведення російських військ з української території
Про це повідомляє Reuters.
"Князівство прийняло та впровадило без зволікання процедури заморожування коштів та економічних санкцій, ідентичні тим, які вживаються більшістю європейських держав", - йдеться у повідомленні.
Видання передає, що Монако є привабливим для багатих іноземців, а зокрема, росіян. Одна з причин - зручні та вигідні податкові правила.
Водночас, імена росіян, чиї активи заморозили, невідомі.
- Нагадаємо, Швейцарія введе проти РФ усі санкції, запроваджені ЄС.
- Євросоюз опублікував санкційний список із 26 осіб, до якого потрапили російські олігархи та пропагандисти, зокрема - Пєсков, Скабєєва, Фрідман і Прілєпін. Санкції вступають в дію вже 28 лютого.
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