Уряд Норвегії продовжить присутність своїх сил у Литві ще на рік
Уряд Норвегії заявив про продовження присутності своїх збройних сил в рамках місії НАТО у Литві до 2024 року
Про це повідомляє The Guardian.
У заяві уряду країни зазначається, що збройні сили Норвегії є частиною Розширеної передової присутності НАТО в Литві з 2014 року, вона складається з близько 150 осіб.
У понеділок влада Канади пообіцяла розгорнути у Латвії ще 1200 військовослужбовців в межах плану НАТО щодо посилення власних військових підрозділів, залучених для стримування російської агресії в Балтійському регіоні.
- 4 липня повідомлялося, що британські Оркнейські острови, що розташовні за 16 км від північного узбережжя Шотландії, розглядають "альтернативні форми управління", які можуть містити входження до складу Норвегії.
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