Про це повідомляє The Guardian.

У заяві уряду країни зазначається, що збройні сили Норвегії є частиною Розширеної передової присутності НАТО в Литві з 2014 року, вона складається з близько 150 осіб.

У понеділок влада Канади пообіцяла розгорнути у Латвії ще 1200 військовослужбовців в межах плану НАТО щодо посилення власних військових підрозділів, залучених для стримування російської агресії в Балтійському регіоні.