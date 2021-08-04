Уряд оголосив повторний конкурс на посаду голови НСЗУ

Про це повідомляє Віктор Ляшко на своїй сторінці Facebook.



"Наступний крок до обрання голови Національної служби здоров’я України зроблено! Сьогодні Уряд оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови НСЗУ", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, наразі є два переможці на посаду заступників голови НСЗУ (проходять перевірку).



Уточнюється, що кандитатів обирають неупереджено та виключно за їх професійними якостями.



Крім того, Уряд підтримав прохання Віктора Ляшка ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку. Найближчим часом буде також оголошений відповідний конкурс.



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