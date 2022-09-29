Уряд остаточно дерусифікував Южноукраїнську АЕС
Кабінет Міністрів схвалив зміну назви Южноукраїнської атомної електростанції на Південноукраїнську АЕС (ПАЕС)
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Відповідно до Постанови Кабміну №1061 від 27 вересня 2022 року "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"" уряд остаточно затвердив перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську", - йдеться у повідомленні.
Енергоатом затвердив зміну назви АЕС своїм наказом ще у квітні цього року.
Південноукраїнська АЕС розташована у Миколаївській області, має три працюючі енергоблоки та входить до Південноукраїнського енергокомплексу.
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