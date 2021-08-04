Уряд передав в управління Нафтогазу п'ять державних ТЕЦ

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



За словами Шмигаля, уряд передав державні ТЕЦ з управління Фонду держмайна до Нафтогазу.



"Звертаюся також до місцевих керівників, на території яких розташовані ТЕЦ: якщо у вас є впевненість та доведені ресурси, що ви можете краще управляти цими підприємствами - то у вас є можливість звернутись до Кабміну. Ми готові розглянути передачу відповідних об'єктів уваше управління", - додав прем'єр.



За інформацією Економічної правди, уряд передає Нафтогазу єдині майнові комплекси підприємств "Севєродонецька теплоелектроцентраль", "Дніпровська ТЕЦ", "Миколаївська ТЕЦ", "Криворізька теплоцентраль", "Херсонська ТЕЦ" та "Одеська ТЕЦ".

Крім того, ці ТЕЦ виключили з переліку об’єктів великої приватизації.