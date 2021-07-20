Уряд планує повернути техогляд автівок з відеофіксацією процесу
Кабінет міністрів розробив проєкт постанови щодо відновлення обов'язкового технічного контролю (ОТК) автомобілів з відеофіксацією процесу
Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, опублікованій на сайті МВС.
Згідно з пояснювальною запискою до документу, він вносить зміни до порядку проведення та порядку бази результатів ОТК.
Зазначається, що в разі позитивного результату контролю транспортного засобу, його власник отримє роздруковану форму електронного протоколу перевірки із самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації. У разі негативного результату або невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації - акт невідповідності технічного стану транспортного засобу.
"Для підвищення об'єктивності та прозорості проходження ОТК проєкт акта передбачає запровадження відеофіксації процесу проходження ОТК", - йдеться у проєкті постанови.
Крім того, документ спрощує механізм внесення інформації про суб'єктів проведення ОТК до відповідного реєстру, а також виключення цієї інформації з нього.
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