Уряд планує повернути техогляд автівок з відеофіксацією процесу

Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, опублікованій на сайті МВС.



Згідно з пояснювальною запискою до документу, він вносить зміни до порядку проведення та порядку бази результатів ОТК.



Зазначається, що в разі позитивного результату контролю транспортного засобу, його власник отримє роздруковану форму електронного протоколу перевірки із самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації. У разі негативного результату або невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації - акт невідповідності технічного стану транспортного засобу.



"Для підвищення об'єктивності та прозорості проходження ОТК проєкт акта передбачає запровадження відеофіксації процесу проходження ОТК", - йдеться у проєкті постанови.



Крім того, документ спрощує механізм внесення інформації про суб'єктів проведення ОТК до відповідного реєстру, а також виключення цієї інформації з нього.

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