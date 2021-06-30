Уряд погодив відкриття аеропорту "Житомир" для міжнародних рейсів
Кабінет міністрів погодив відкриття міжнародного пункту пропуску в аеропорту "Житомир"
Кабмін ухвалив проєкт розпорядження аеропорту "Житомир" для міжнародних авіарейсів під час засідання, передає Еспресо.TV.
Відповідно до документу, Кабмін постановив відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту "Житомир" для вантажного і пасажирського повітряного сполучення.
Зазначається, що пункт пропуску працюватиме цілодобово.
У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що наразі аеропорт "Житомир" є дієздатним підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку і обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.
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