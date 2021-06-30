Уряд погодив відкриття аеропорту "Житомир" для міжнародних рейсів

Кабмін ухвалив проєкт розпорядження аеропорту "Житомир" для міжнародних авіарейсів під час засідання, передає Еспресо.TV.



Відповідно до документу, Кабмін постановив відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту "Житомир" для вантажного і пасажирського повітряного сполучення.



Зазначається, що пункт пропуску працюватиме цілодобово.



У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що наразі аеропорт "Житомир" є дієздатним підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку і обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.

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