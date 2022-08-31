Про це повідомив Мін'юст у телеграмі.

"Кабінет Міністрів України призначив Маргариту Сокоренко Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини", - зазначили в міністерстві.

Раніше вона була заступницею директора департаменту - начальника Управління представництва держави в міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого в справах ЄСПЛ.

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