Уряд призначив нову Уповноважену в справах ЄСПЛ
Кабмін призначив Маргариту Сокоренко новою Уповноваженою в справах Європейського суду з прав людини
Про це повідомив Мін'юст у телеграмі.
"Кабінет Міністрів України призначив Маргариту Сокоренко Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини", - зазначили в міністерстві.
Раніше вона була заступницею директора департаменту - начальника Управління представництва держави в міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого в справах ЄСПЛ.
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