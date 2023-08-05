Уряд розширив межі НПП "Синьогора" у Карпатах на 10 тис. гектарів
Кабінет Міністрів на засіданні у п'ятницю ухвалив рішення про розширення меж території національного природного парку "Синьогора" у Івано-Франківській області
Про це у Фейсбуці повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
"Сьогодні Кабінет Міністрів України схвалив проєкт указу Президента України "Про зміну меж території національного природного парку "Синьогора". До складу парку плануємо включити понад 10 тис. гектарів земель державної власності", - повідомив Стрілець.
За його словами, ухвалене рішення дозволить утворити суцільну природоохоронну зону між парком "Синьогора", заповідником "Горгани" та розташованим південніше Карпатським національним природним парком і НПП "Верховинський".
Довідково. "Синьогора" – це унікальний природний комплекс гірського масиву Горгани. Саме тут пролягає частина Східно-Карпатського Туристичного Шляху. У парку росте значна площа пралісів та старовікових лісів, які належать до залишків оригінальної дикої природи в Європі.
- Нагадаємо, раніше, у 2022 році, до НПП "Синьогора" вже долучали територію, площею 32 гектари.
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