Уряд скоротив термін дії COVID-сертифікатів до 9 місяців

Про це йшлося на засіданні Кабміну.



"Даний проєкт постанови регулює питання видачі сертифікатів після проведення бустерної дози вакцинації і плюс - скорочує термін дії сертифікати після вакцинації з 365 днів до 270 днів, тобто дев'яти місяців", - пояснив суть рішення міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.Відповідно до пояснювальної записки, відтепер українці отримуватимуть сертифікат, який діятиме 270 днів. Після бустерної дози термін дії документа продовжуватиметься ще на 270 днів.



Таке рішення ухвалили, оскільки низка держав ЄС (Німеччина, Литва, Австрія) також скоротили термін дії сертифікатів.



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