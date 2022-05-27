Уряд створив комісію з аудиту збитків від нападу РФ, її очолили Верещук, Чернишов та Кубраков
Кабінет міністрів України створив комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії
Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
На засіданні було затверджено її посадовий склад, а також положення про її роботу.
Співголовами комісії призначено віцепрем’єрку - міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину, міністра з розвитку громад та територій Олексія Чернишова та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
"Основними завданнями комісії є розробка методологій аудиту збитків та шкоди, а також підготовка та узгодження нормативно-правових актів для їх комплексної оцінки", - написав Шмигаль.
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