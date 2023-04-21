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Уряд заборонив стягувати комунальну заборгованість з ВПО

21 квітня, 2023 п'ятниця
18:34
Суспільство комуналка

Уряд прийняв рішення, що борги за комунальні послуги не стягуватимуться з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

"Сьогодні Уряд приймає постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії. Справедливе рішення, яке діятиме до кінця воєнного стану", - йдеться у заяві прем'єр-міністра України.

Варто зауважити, що мова йде виключно про заборгованість, яка накопичилася після початку повномасштабного російського вторгнення. 

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Україна
Війна з Росією
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
внутрішні переселенці
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