Уряд заборонив стягувати комунальну заборгованість з ВПО

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

"Сьогодні Уряд приймає постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії. Справедливе рішення, яке діятиме до кінця воєнного стану", - йдеться у заяві прем'єр-міністра України.

Варто зауважити, що мова йде виключно про заборгованість, яка накопичилася після початку повномасштабного російського вторгнення.