Уряд заборонив стягувати комунальну заборгованість з ВПО
Уряд прийняв рішення, що борги за комунальні послуги не стягуватимуться з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії
Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.
"Сьогодні Уряд приймає постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії. Справедливе рішення, яке діятиме до кінця воєнного стану", - йдеться у заяві прем'єр-міністра України.
Варто зауважити, що мова йде виключно про заборгованість, яка накопичилася після початку повномасштабного російського вторгнення.
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