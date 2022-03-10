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Війна з Росією: хроніка
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Уряд затвердив порядок використання "єДокумента"

10 березня, 2022 четвер
23:22
Економіка Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів затвердив порядок використання вже анонсованого "єДокумента"

Про це передає Урядовий портал.

"Його можна буде згенерувати в застосунку та на порталі "Дія". "єДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особистості. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу", - повідомив він.

Також уряд збільшив видатки резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн.

"Це дозволить в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки й оборони", - зазначив Шмигаль.

Крім того, Денис Шмигаль зауважив, що протягом березня на пенсійні виплати було вже спрямовано 38,3 млрд грн. За його словами, тільки за останні два дні Уряд профінансував 13,9 млрд грн на виплату пенсій.

Прем'єр зауважив, наразі одне з головних завдань уряду - це проведення посівної в тих регіонах України, де немає активних бойових дій.

"Наш пріоритет - це продовольчі культури. Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій", - сказав Шмигаль.

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Денис Шмигаль
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