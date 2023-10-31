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Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС

31 жовтня, 2023 вiвторок
20:34

У вівторок, 31 жовтня, Кабмін у рамках проведення корпоративної реформи затвердив склад наглядової ради ТОВ "Оператора газотранспортної системи України" - трьох незалежних членів та одного представника держави

Про це повідомляє Мінекономіки.

Незалежними членами стали:

  • Девід Чальрз Девіс (Велика Британія, невиконавчий директор, голова комітету з аудиту "Петрофас Лімітед", член наглядової ради та комітету з аудиту Wienerberger AG, Австрія);
  • Ян Чадам (Польща, доцент економічного факультету Університету Марїї Кюрі-Склодовської, член наглядової ради Люблінській аеропорт С.А, Польща, та раніше член наглядової ради "Магістральні Газопроводи України");
  • Сергій Коновець (Україна, фінансовий директор Торвелл Холдинг Лімітед, та раніше член наглядової ради АТ "Укрексімбанк").

Від держави до складу наглядової ради призначили заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук.

"Призначення Наглядової ради в Операторі ГТС України є одним із структурних маяків, які МВФ визначив перед Україною. У нас був чіткий дедлайн і ми його виконали", - прокоментував заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Відповідно до зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, уряд мав сформувати наглядову раду Оператора ГТС до кінця жовтня 2023 року.

Новини
Україна
МВФ
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