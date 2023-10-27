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Уряд збільшив зарплату працівникам "Армії відновлення" у 1,5 рази

27 жовтня, 2023 п'ятниця
19:28
Економіка відновлення Херсонщини

Кабінет міністрів сьогодні, 27 жовтня, ухвалив рішення про збільшення в 1,5 рази оплати праці за виконання суспільно корисних робіт учасникам проєкту "Армія відновлення"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Уряд підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення" в півтора рази - до 10 050 грн. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 27 жовтня. 

""Армія відновлення" - це проект, який ми запустили восени минулого року для того, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу. Ми надаємо їм можливість долучитись до виконання суспільно корисних робіт та отримувати за це оплату від держави у розмірі мінімальної зарплати", - пояснила Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, протягом року дії цього проекту до таких робіт було залучено понад 62 тисячі безробітних в 19 регіонах. Наразі уряд ухвалив рішення про збільшення в півтора рази оплати праці за виконання таких робіт, згідно з яким, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць збільшується з 6700 грн до 10 050 грн. З 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 000 грн. 

Зазначається, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. 

Найчастіше безробітних залучають до:

  • робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
  • розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги; 
  • надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;
  • плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
  • допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
  • розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій; 
  • облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;
  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
  • робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

У рамках проєкту "Армія відновлення" у Полтавській області підприємства уклали з безробітними людьми понад 7,7 тис. трудових договорів, серед яких понад тисячу з ВПО.

Суспільство
Україна
Війна з Росією
відбудова України
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