Уряд звільнив українські компанії від сплати ПДВ на ввезення обладнання для виробництва COVID-вакцин

Про це повідомляє Урядовий портал.



Компанії України звільнили від податку на додану вартість на ввезення обладнання для виробництва вакцин.



"Рішення дозволить українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей, збільшити інвестиції в дослідження та розробки", - зазначив Шмигаль.



Прем'єр-міністр наголосив, що користь такого рішення є і для держави. Це дозволить закрити внутрішню потребу в необхідних препаратах та не залежати від волі інших країн щодо поставок вакцин.



Шмигаль додав, що в усіх областях зараз фіксується зниження кількості нових випадків зараження COVID-19 та госпіталізацій. За його словами, на це вплинули карантинні обмеження, збільшення кількості вакцинованих та праця медиків.

Нагадаємо, прем'єр-міністр пояснив, як нараховуватимуть тисячу грн для вакцинованих.