Урядовий архів воєнних злочинів Росії став доступним онлайн

Зібрані у ньому докази розповідають світові правду про звірства російської армії в Україні та гарантують неуникність покарання для російських воєнних злочинців. Про це у суботу, 9 квітня 2022 року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, розповідає Еспресо.TV.



"Тисячі вбитих, закатованих, розстріляних росіянами українців. Вбиті мирні люди зі зв’язаними за спиною руками на вулицях Бучі. Згвалтовані та вбиті жінки та діти. Обстріли пологових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків, гуманітарних коридорів. Примусова депортація до РФ. Ми ретельно документуємо кожне звірство, кожен злочин. Ми створили спеціальний онлайн-архів злочинів, щоб світ знав правду, а росіяни понесли відповідальність за кожну українську сльозу та краплю крові", - наголосив він.



Онлайн-архів уже працює та доступний за посиланням https://war.ukraine.ua/russia-war-crimes/. Дані на ньому будуть постійно оновлюватися у взаємодії з українськими правоохоронним органами та міжнародними організаціями та моніторинговими місіями.



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На сайті задокументовані воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Злочини поділені на 7 категорій:

- Вбивство невинних

- Напади на цивільне населення або цивільні об'єкти

- Руйнування населених пунктів

- Заручники та тортури

- Незаконна депортація

- Напад на релігію та культуру

- Зґвалтування

Сайт занурює відвідувачів в жахливу атмосферу війни, в якій українці змушені жити вже понад шість тижнів: звуки повітряних сирен, винищувачів та ракетних ударів, жахливі свідчення людей, які вижили.

"Ми обов’язково покараємо російських воєнних злочинців за звірства в Україні. Не лише виконавців, але і командирів, які віддавали накази, та всю вертикаль до військово-політичного керівництва РФ. Онлайн-архів гарантує, що росіяни не зможуть приховати від світу правду про свої страшні злочини в Україні", - підсумував Дмитро Кулеба.

Онлайн-архів є невід’ємною частиною war.ukraine.ua - офіційного ресурсу про війну РФ проти України.





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