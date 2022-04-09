English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Урядовий архів воєнних злочинів Росії став доступним онлайн

Урядовий архів воєнних злочинів Росії став доступним онлайн

9 квітня, 2022 субота
18:24
війна з Росією Буча геноцид

Міністерство закордонних справ України разом із партнерами створили онлайн-архів російських воєнних злочинів

Зібрані у ньому докази розповідають світові правду про звірства російської армії в Україні та гарантують неуникність покарання для російських воєнних злочинців. Про це у суботу, 9 квітня 2022 року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, розповідає Еспресо.TV.

"Тисячі вбитих, закатованих, розстріляних росіянами українців. Вбиті мирні люди зі зв’язаними за спиною руками на вулицях Бучі. Згвалтовані та вбиті жінки та діти. Обстріли пологових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків, гуманітарних коридорів. Примусова депортація до РФ. Ми ретельно документуємо кожне звірство, кожен злочин. Ми створили спеціальний онлайн-архів злочинів, щоб світ знав правду, а росіяни понесли відповідальність за кожну українську сльозу та краплю крові", - наголосив він.

Онлайн-архів уже працює та доступний за посиланням https://war.ukraine.ua/russia-war-crimes/. Дані на ньому будуть постійно оновлюватися у взаємодії з українськими правоохоронним органами та міжнародними організаціями та моніторинговими місіями.

Читайте такожНе заздрю російським жінкам, до яких повернуться ці тварюки-ґвалтівники. Ексклюзивне інтерв'ю з психологинею Катериною Гуріною, яка надає допомогу зґвалтованим українкам

На сайті задокументовані воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Злочини поділені на 7 категорій:

- Вбивство невинних

- Напади на цивільне населення або цивільні об'єкти

- Руйнування населених пунктів

- Заручники та тортури

- Незаконна депортація

- Напад на релігію та культуру

- Зґвалтування

Сайт занурює відвідувачів в жахливу атмосферу війни, в якій українці змушені жити вже понад шість тижнів: звуки повітряних сирен, винищувачів та ракетних ударів, жахливі свідчення людей, які вижили.

"Ми обов’язково покараємо російських воєнних злочинців за звірства в Україні. Не лише виконавців, але і командирів, які віддавали накази, та всю вертикаль до військово-політичного керівництва РФ. Онлайн-архів гарантує, що росіяни не зможуть приховати від світу правду про свої страшні злочини в Україні", - підсумував Дмитро Кулеба. 

Онлайн-архів є невід’ємною частиною war.ukraine.ua - офіційного ресурсу про війну РФ проти України. 



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

МЗС
докази
МЗС України
злочини проти людяності
архів
Дмитро Кулеба
злочини проти людства
Російські злочинці
Читайте також:
США та Китай
8 квітня, 2022 п'ятниця
Процес розпаду РФ розпочався. Кордони сфер впливу Заходу та Китаю проходитимуть по території Росії, - Чалий
Портников
8 квітня, 2022 п'ятниця
"Можемо повторити" означає не тільки напасти знову, а також те, що влада Росії готова позбутися ще кількох мільйонів росіян, - Портников
Дмитро Пєсков
7 квітня, 2022 четвер
Прессекретар Путіна назвав ще одну причину російського вторгнення в Україну
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
9 квітня
19:08
"Свідчення відданості Україні в боротьбі з РФ": Джонсон підтвердив створення нового пакету фінансової та військової допомоги
18:59
#StandUpForUkraine. У Варшаві відбувся міжнародний саміт за участі Фон дер Ляєн, Трюдо та Дуди
18:59
Чехія
Чехія повністю відмовиться від енергоресурсів РФ протягом п'яти років, – прем'єр
18:53
Російське керівництво не врахувало факт, що нападає на країну з найбільшою сміливістю - Україну, - Зеленський звернувся до світу на акції #StandUpForUkraine
18:36
Урсула фон дер Ляєн
Кампанія Stand Up for Ukraine зібрала понад €10 млрд євро, - Урсула фон дер Ляєн
18:35
обстріл Харків
Окупанти завдали чергового ракетного удару по житлових будинках у Харкові
18:29
У Полтавській області змінюють час комендантської години
18:15
Дума
"Ресурс, який веде підривну діяльність": у Держдумі натякнули на блокування Youtube в РФ
18:13
Дитина-біженка у Великій Британії знайшла таку ж ляльку, яку залишила в Україні
18:04
Ексклюзив
обстріл
Ситуація в Лисичанську дуже важка, окупанти вцілили в цистерну з азотом, небезпека висока, – керівник Лисичанської міської ВЦА
18:04
На Харківщині росіяни розстріляли очільника лісгоспу
17:56
російські кораблі у Чорному морі
Через брак іноземних компонентів у РФ зупиняють виробництво військових кораблів, – розвідка
17:46
Віталій Миколенко (праворуч)
Український футболіст Миколенко допоміг "Евертону" перемогти МЮ в АПЛ
17:45
Окупанти поцілили у цистерну з азотною кислотою
Окупанти знову поцілили у цистерну з азотною кислотою на Луганщині, - Гайдай
17:35
Болгарські авіалінії скасують збори за перевезення домашніх тварин для українських біженців
17:30
Ярослав Ракицький
Ракицький, який розірвав контракт з російським "Зенітом", повертається до "Шахтаря"
17:23
Юнармія
Російські окупанти планують залучити до війни проти України дітей з "Юнармії", – Денісова
17:09
евакуація
"Гуманітарна допомога є, але вона вас не врятує, коли прилетить ворожий снаряд". Керівник Лисичанська просить населення негайно евакуюватись
17:03
Крістіне Ламбрехт
Ми досягли межі, Німеччина більше не готова постачати Україні зброю зі складів війська, - міністерка оборони
17:01
біженці із України на кордоні Мексики та США
США пришвидшить в'їзд українських біженців, які чекають на кордоні з Мексикою, - AP
16:58
окупанти
Родичі окупантів вже рахують, скільки їм дадуть на похорон своїх поки що живих військових, – СБУ
16:55
Борис Джонсон та Володимир Зеленський
Джонсон прибув до Києва та зустрічається з Зеленським
16:47
Крим
Окупанти-мародери продають награбоване в Криму, - Джемілєв
16:33
Олександр Лукашенко
Лукашенко отримав ключкою по обличчю під час хокейного матчу
16:32
окупанти
У Мелітополі окупанти викрали сільгосптехніки на 1 мільйон євро, – Офіс генпрокурора
16:27
Маріо Драгі
На тлі війни в Україні: Італія планує підписати угоду з Алжиром на збільшення поставок газу, - Reuters
16:25
Біженці на вокзалі у Львові
Польща зможе прийняти ще близько мільйона біженців
16:12
Олаф Шольц
"Ми не зможемо цього забути", - Шольц назвав вбивства в Бучі воєнними злочинами
16:11
Едуард Хегер
Словаччина наполягатиме, щоб Україна стала кандидатом на членство в ЄС якнайшвидше, - прем'єр
15:55
вантжівки на кордоні фура
Російським та білоруським вантажівкам наказали забиратися з території ЄС
15:55
Харківщина
На звільнених від окупантів територіях Харківщини фіксують такі ж звірства, як в Бучі. Людей спалювали живцем, – голова ОВА
15:51
Буча геноцид
Речник Орбана заявив, що прем'єр Угорщини засуджує масові вбивства у Бучі
15:50
МЗС
МЗС закликало міжнародні організації допомогти виїхати з Росії насильно депортованим українцям
15:36
Зеленський
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам з Генштабу
15:27
У Казахстані через протест проти воєнних злочинів під консульством РФ схопили активістів
15:22
Ярослав Качинський
"Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, поки позиція щодо війни не зміниться": Качинський порадив Орбану сходити до окуліста, щоб "побачити Бучу"
15:20
ворожий дрон
Російські війська атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе
14:59
Шмигаль
Шмигаль назвав суму, яку Україна може отримати із заморожених російських активів та від націоналізації майна РФ
14:58
Литва зброя
Литва закупить у США і Німеччини зброї на понад €2 млрд
14:56
Павло Табаков
“Я проти наступу на свободу слова та незалежні медіа!” - співак Павло Табаков
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV