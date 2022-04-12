Усі 27 країн-членів Євросоюзу причетні до постачанні зброї Україні, – Боррель

Таку заяву зробив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції.

Його запитали, чи змінили свою поведінку Болгарія та Угорщина, які відмовлялися надавати зброю нашій державі.

"Ці країни беруть участь у фінансуванні зброї, яку Європейський Союз постачає Україні. Неправда, що вони не беруть участь. Це було б неможливо, тому що рішення ухвалюються одностайно", – заявив Боррель.

При цьому він підтвердив, що Угорщина виступає проти того, щоб зброя для України переправлялася її територією.



"Але це інше питання. (Угорщина, - ред.) платить свою частку, тому бере участь у озброєнні України", – додав дипломат.

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