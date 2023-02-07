Усі ворожі сценарії опрацьовуємо, - Зеленський про ситуацію на фронті
Президент України розповів, що наразі найгарячіше на Донеччині та на Сході, військове керівництво опрацьовує всі ворожі сценарії та готується до будь-яких планів окупантів
Про це він сказав у вечірньому зведенні за 7 лютого.
Зеленський наголосив, що хоча південні напрямки рідше звучать у зведеннях, їх стратегічне значення не менше.
"Сьогодні ж традиційно провів кілька нарад із військовими, нараду з керівником розвідки. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках. Донеччина і схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше", сказав глава держави.
"Кожен напрямок має значення. Всі ворожі сценарії опрацьовуємо. Державу захищаємо", - додав Володимир Зеленський.
- Війська РФ продовжують перегруповуватись на окремих напрямках, ще на п'яти - зосереджені на наступі. Своєю чергою ЗСУ нищать ворога і відбили атаки в районах 10 населених пунктів.
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