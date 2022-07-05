Усі жінки – відьми… і не тільки в кіно

Та й досі не вщухає інтерес до перегляду демонічних історій самобутніх жінок із відьмацькими здібностями. Шалений мікс жанрів - драма, жахи, трилер, фентезі. Хіба не захоплююче? Сюжет розгортається навколо трьох сестер - найпотужніших добрих відьом.

Феномен довгограючої популярності серіалу "Всі жінки відьми"

Мабуть, він полягає в харизмі вдало підібраного складу актрис та акторів, які не просто зіграли, а прожили… самих себе. Вони прожили те життя, яке існує поруч із ними. Життя героїв їх Alter ego ("альтер еґо" з латини - це "друге я", друга сутність людини, друга особистість чи особа всередині людини, - Ред.).

Отже, номер один в серіалі - Прю Холлівел у виконанні Шеннен Догерті. Героїня цієї актриси завойовує й досі серця глядачів та збирає фанатів з усіх куточків Земної кулі.

Хто ж вона - Шеннен Догерті?

Шеннен Догерті - донька власниці салону краси. А краса (вроджена чи набута) – це дивовижний ментальний наркотик. Звичка до краси у повсякденні й прагнення бути жаданою - саме такі складові характеру в тієї, кого доля заводить у пастку артистичного середовища.

Змалечку дівчинка вже розуміла, ким хоче стати, і як буде розвиватись її подальша історія життя. Адже краса та творчість – поняття тотожні. Ну, або майже тотожні.

У Шеннен Догерті тече кров ірландських предків. І, мабуть, на генетичному рівні в молодої актриси засіялась любов до традиційної ірландської міфології. А головні складові ірландської міфології - жахіття, фентезі, трилери, прадавні саги про дивовижних істот та духів із надприродними силами. Банші, Клерекони, Лепрекони, Ланоші тощо. І всі вони безумовно схожі на героїв вигаданого світу в серіалі "Усі жінки – відьми".

Саме тому Шеннон Догерті так органічно вписується в роль Прю Холлівел, могутню добру відьму, яка рятує невинних. Коли Догерті запитували, якою суперсилою своєї героїні вона би хотіла володіти в реальному житті, жінка відповіла: "Вміти себе клонувати".

Через багато років після виходу серіалу на екран, актриса опублікувала в своєму Instagram кадр із 16 серїї 1 сезону. На ньому вишикувались в ряд три Прю. Фото підписала:

"Іноді я хотіла би вміти себе клонувати…"



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Біла відьма Алліса Мілано

Про особливості характеру актриси Алісси Мілано, що зіграла в серіалі добру відьму Фібі Холлівел, достатньо сказати, що в реальному житті жінка - Посол доброї волі "Дитячого фонду ООН" від США. Справжня добра фея в реальному житті. Тобто… біла відьма.

"Зоовідьма" Голлі Марі Комбс

Голлі Марі Комбс, яка зіграла Пайпер Холлівел, відома своєю любов’ю до тварин. У неї вдома цілий зоопарк. Собаки, коні, коти, хом'яки та папуги. В одному інтерв’ю акторка сказала, що щиро вірить у матеріалізацію позитивної думки, яка часто повторюється. Така собі реальна магія в дії.

Конотопські відьми

Та всі ці прекрасні жінки – з далекої Америки. А що ж відбувається у нас під носом? Чи є в Україні відьми? Еге ж. Про це ще розповідав Григорій Квітка-Основ’яненко у своїй сатирично-фантастичній повісті "Конотопська відьма". У ній йдеться про козацьку старшину, сотника славної конотопської сотні Микиту Уласовича Забрьоху, його писаря Прокопа Ригоровича Пістряка та відьму Явдоху Зубиху. Сотник організовує полювання на відьом, бо в Конотопі давно не було дощу. Кидають місцевих жінок у воду: якщо потоне - значить не відьма, якщо ні - та, що треба. Ось і потонуло багато невинних дівок тоді, а одна - Явдоха Зубиха виплила. Останній добряче дісталося - відьма розлютилася на Забрьоху, проте той пізніше прийшов до неї з подарунками і попросив влаштувати йому весілля із хорунжівною Оленою. Явдоха все влаштовує так, що сотник навпаки - одружується із найстрашнішою дівчиною в місті та пізніше буде звільнений із посади.

І сьогодні, коли реальне життя схоже на "сюр", і цей "сюр" поступово намагається пустити свої отрутні пагінці в наше сьогодення, українські жінки не залишаються осторонь. Як, наприклад, у славнозвісному Конотопі, коли атакою на російських загарбників пішли місцеві "відьми" з погрозами: "Ти взагалі знаєш, де знаходишся? Це Конотоп! Тут кожна друга жінка - відьма! У тебе завтра х@й не стоятиме!". Сталося це другого березня 2022 року під час входження в місто колони окупантів.