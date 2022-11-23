Усик з кримськотатарським прапором заспівав про звільнення Криму
Український боксер Олександр Усик виклав відео, на якому разом з гуртом Barabanda заспівав пісню про звільнення окупованого росіянами Криму
Усик зробив репост з відео зі сторінки фронтмена лідера Barbanda оприлюднив у Instagram.
На ньому боксер із кримськотатарським прапором на плечах та чемпіонськими поясами в руках виконав з Ельнуром Рустамовим кілька рядків із пісні "Лист до мами":
"Ми вже звільнили Херсон, а потім за ним
Ма, я тобі обіцяю, це буде наш Крим
І він більше ніколи не буде стояти в сторонці
Він буде розквітати, як лоза на сонці!"
"Разом з Олександром Усиком нагадали всім що Крим це Україна. Ми разом з ним з українського Сімферополя", - написав Рустамов.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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