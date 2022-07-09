Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.

За його інформацією, після другого поєдинку з Ентоні Джошуа, українець стане вільним агентом.

"Едді Хірн підтвердив репортерам, що реванш з Ентоні Джошуа – останній бій у його співпромоутерській угоді з Олександром Усиком. Промоутером Усика також є компанія K2, але, незалежно від результату бою, 20 серпня він стане одним із найбільших вільних агентів у світі боксу", – написав Бенсон.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

Усик заявляв про бажання припинити співпрацю з промоутерською компанією братів Володимира та Віталія Кличків та Едді Хірном ще у 2020 році. Плани довелося змінити через бій українця проти Ентоні Джошуа та реванш із британцем.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Олександр Усик заявив, що його не влаштовують фінансові умови, запропоновані промоутерською компанією K2 Promotions. Пізніше Усик заявив, що представлятиме власну промоутерську компанію.

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