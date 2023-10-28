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Усик зустрівся з Емінемом в Саудівській Аравії

28 жовтня, 2023 субота
22:22
Спорт Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)

Популярний американський репер і продюсер Емінем та український чемпіон Олександр Усик зустрілись в Саудівській Аравії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вчора стало відомо, що Олександр Усик прилетів у Саудівську Аравію, де пройде бій між володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Вже сьогодні, напередодні бою Ф'юрі - Нганну, Усик зустрівся з легендарним американським репером Емінемом, який також отримав запрошення на боксерське шоу в Саудівській Аравії.

Олександр Усик і Емінем

Фото: СоцмережіСвітлиною зі Саудівської Аравії також поділився Майк Тайсон.

Бій Ф'юрі - Нганну

Десятираундовий бій між французом та британцем за правилами боксу відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. На кону не стоятиме жоден титул. 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Наразі француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).  

Початок бою не раніше 23:50.

Що відомо про поєдинок Усик - Ф'юрі

Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. Очікується, що про неї буде оголошено після поєдинку британця проти Нганну, на якому буде присутній український боксер. 

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).   

Бокс
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Шоу-бізнес
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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