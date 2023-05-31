На таких темах акцентують міжнародні видання 31 травня:

"Помилкова тривога" про евакуацію в Південній Кореї та Японії через північнокорейську ракету

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Важливою темою, яку оборювали світові медіа стала північнокорейська ракета, яка викликала "помилкову тривогу" про евакуацію в Південній Кореї та Японії. Як пише The New York Times, Північна Корея в середу запустила ракету із своїм першим військовим розвідувальним супутником, призначеним для спостереження за південнокорейськими та американськими військовими.

Коли ракета з ревом летіла на південь, автоматичне екстрене текстове повідомлення сповіщало громадян Сеула "готуватися до евакуації" через побоювання, що уламки північнокорейської ракети можуть впасти на південнокорейську столицю. Пізніше уряд відкликав попередження. Для багатьох жителів Сеула запуск ракети, про який Північна Корея оголосила днями раніше, викликав меншу тривогу, ніж паніка, яка виникла після того, як уряд оголосив помилкове попередження, посіявши плутанину та страх у місті.

Як зазначає The Washington Post, Північна Корея заявила, що запустить ще одну ракету з військовим супутником-розвідником "якнайшвидше", після того як визнала, що спроба в середу провалилася під час польоту через "серйозні" дефекти.

У BBC відзначили, що Сполучені Штати приєдналися до Південної Кореї та Японії в засудженні запуску, назвавши його "нахабним порушенням" кількох резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Двері не закриті для дипломатії, але Пхеньян повинен негайно припинити свої провокаційні дії та замість цього вибрати взаємодію", — сказав Адам Ходж, речник національної безпеки.

Він додав, що США вживатимуть "усіх необхідних заходів", щоб захистити себе та своїх союзників.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також засудив цей крок, заявивши, що будь-який запуск Пхеньяном з використанням технології балістичних ракет "суперечить" відповідним резолюціям Ради безпеки.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав розробку військових супутників ключовим компонентом оборони своєї країни.

Як зауважує Der Spiegel, військова напруженість на Корейському півострові останнім часом різко зросла. Комуністичне керівництво в Пхеньяні неодноразово погрожувало військовою ескалацією в регіоні. Не дивлячись на триваючі провокації з боку Північної Кореї, Південна Корея та Сполучені Штати зміцнили співпрацю у сфері оборони.

Успіх України проти Росії допоможе стримати Китай від спроб вторгнутися на Тайвань

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Крім цього, важливою темою світових ЗМІ продовжує залишатися війна Росії проти України. The Guardian написали про промову президента Франції в Братиславі, де він закликав до "стратегічного пробудження" Європи після вторгнення Росії в Україну. Таким чином Еммануель Макрон робить дипломатичні поштовхи, щоб запевнити країни Центральної та Східної Європи в тому, що Франція розуміє, що середовище безпеки на континенті остаточно змінилося внаслідок вторгнення Росії в Україну. Макрона неодноразово критикували за те, що президент Франції вважає Росію частиною європейської архітектури безпеки та шукає шляхи для дипломатії, коли російські ракети продовжують летіти в Україну.

У The New York Times відзначили заяву глави Міжнародного агентства з атомної енергії, який сказав, що агентство встановило п’ять основних правил для уникнення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС і буде публічно повідомляти про будь-які порушення. Рафаель Маріано Гроссі поінформував Раду Безпеки ООН про правила, які в основному базуються на принципах безпеки, встановлених агентством рік тому. Вимоги досить прості — перша передбачає, що "не повинно бути будь-якого нападу з боку або проти заводу". Однак певності в тому, що росіяни будуть дотримуватися встановлених правил, ні у кого немає.

Крім цього, у The New York Times написали про заяву посла Тайваню в Сполучених Штатах, яка сказала, що успіх України проти Росії допоможе стримати Китай від спроб вторгнутися на Тайвань, демократичний острів, який китайський уряд вважає частиною своєї території.

"Я вважаю, що відмова від агресії є ключовим повідомленням, яке допоможе запобігти будь-яким міркуванням або помилковим розрахункам щодо того, що вторгнення може бути здійснено безкарно, без будь-яких витрат і швидким шляхом, — сказала Біхім Сяо. – Ми повинні переконатися, що кожен, хто розглядає можливість вторгнення, розуміє це, і саме тому успіх України в захисті від агресії є таким важливим також для Тайваню".