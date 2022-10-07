Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"ЗСУ мають певні успіхи. Насправді важливий аспект, що успіхи ЗСУ мають і певні дії у Кремлі. Буквально сьогодні був звільнений з посади командувач Східним військовим командуванням РФ, а саме у зоні його відповідальності й знаходиться так званий Донецько-Луганський напрямок. Якраз район Бахмута, Сіверського, Сєверодонецька, Лисичанська. І на його посаді зараз, це був Олександр Чайко. Його призначено менш як рік тому, і сьогодні його звільнили та призначили Рустама Мурадова, який до цього був командувачем одного з угрупувань РФ в Україні. І зміна знов таки командувача сил військового округу на моменті проходження так званої часткової мобілізації, на моменті активізації бойових дій, на мій погляд, це доволі непогана ознака того, що успіхи ЗСУ вони можливо навіть фанатичної пертурбації у генеральному штабі Рашистської Федерації впливають", - сказав він.

Головний редактор видання Defense Express зробив обережне припущення, що у кар'єрному рості Рустама Мурадова важливу роль зіграв Кадиров, що може означати проведення вкрай цікавих змін у міноборони РФ з заміною всього генералітету на "людей" Кадирова.

"Якщо продовжити про Мурадова, то важливо такий аспект згадати, що він почав свою карколомну кар'єру після того, як командував мотострілецькою бригадою безпосередньо у Чечні й цим він нагадує іншого рашистського генерала, який зараз командує так званими космічними силами РФ, його кар'єра також почалася вкрай активно саме після проведення служби у Чечні. І скоріш за все, можливо зробити обережне припущення, що Мурадов знаходиться в орбіті безпосередньо Кадирова, що знову ж таки можливо є підтвердженням того, що генштаб РФ і міноборони в цілому зараз будуть змінювати саме під Кадирова", - зауважив Олег Катков.

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