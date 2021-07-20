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Утиски ЗМІ та судової влади, корупція: Єврокомісія заявила про загрозу демократії в Угорщині та Польщі

20 липня, 2021 вiвторок
21:56
Світ ЄС

Єврокомісія заявила про загрозу демократичним стандартам у Польщі та Угорщині у зв'язку зі зниженням рівня свободи ЗМІ та незалежності судової влади

Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо верховенства права в 27 державах-членах ЄС, передає "Радіо Свобода".

Крім того, у звіті йдеться, що корупція залишається основною проблемою для обох держав-членів ЄС.

Єврокомісія зазначає, що Польща не відповідає демократичним стандартам у чотирьох основних сферах: судовій системі, боротьбі з корупцією, свободі ЗМІ та дотриманні системи стримувань і противаг.

На попередньому тижні Європейський суд встановив, що дисциплінарна палата Верховного суду Польщі не гарантує неупередженості та незалежності і порушує незалежність судової влади всупереч законодавству ЄС.

"У кількох державах-членах є причини для серйозного занепокоєння, особливо щодо незалежності судової влади", - заявила віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Йоурова.

Також Єврокомісія заявила про порушення свободи ЗМІ, повідомлення про переслідування в інтернеті та погрози журналістам у Словенії, яка зараз головує в ЄС.

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