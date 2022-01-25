Утримувана окупантами в ОРДО українка Федорук має проблеми зі здоров'ям і потребує негайної госпіталізації, - Денісова

Про це повідомляє Офіс омбудсмана.



У 2014 році доньки Олени Федорук виїхали з тимчасово окупованого Кальміуського Донецької області до Києва. Сама жінка не могла цього зробити, оскільки її мамі замінили тазостегновий суглоб і вона пересувалася на інвалідному візку.



Окупанти затримали українку 25 липня 2017 року та вивезли в невідомому напрямку.



"Спочатку її утримували у сумнозвісній в’язниці "Ізоляція", де фізично та морально принижували, примушували працювати на кухні. Згодом Олену звинуватили у "шпигунстві" та засудили на 11 років позбавлення волі", - розповідає Денісова.



За інформацією омбудсмана, у Сніжнянській виправній колонії №127 Олена Федорук тяжко працює швачкою по 10-12 годин на добу. О 7:00 ранку їх привозять до цеху й повертають близько 19:00. Від постійної сидячої роботи в українки розвинувся тромбофлебіт: сильно набрякають ноги. Коли біль стає нестерпним, жінці дозволяють залишитися в камері, але при цьому змушують працювати: вручну розвантажувати чи завантажувати машини зі сміттям або носити дрова та вугілля.



Денісова зазначає, що через шиття по 12 годин і погане штучне освітлення на виробництві та в камері в Олени Федорук також погіршився зір і турбують часті головні болі. За наявною інформацією, у колонії їй не надають жодної медичної допомоги. Жінка отримує лише ті ліки, які їй передає хвора мати.



"Такі дії стосовно громадянки України Олени Федорук є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Олени Федорук, сприяти її негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги.



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