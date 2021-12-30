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Головна війна з Росією Утримуваний окупантами в ОРДО український політв'язень Сінченко скоїв спробу самогубства й перебуває у критичному стані, - Денісова

Утримуваний окупантами в ОРДО український політв'язень Сінченко скоїв спробу самогубства й перебуває у критичному стані, - Денісова

30 грудня, 2021 четвер
14:49
війна з Росією Григорій Сінченко

Омбудсман Людмила Денісова заявила, що українець Григорій Сінченко, який утретє перебуває в полоні російських найманців на окупованому Донбасі, намагався покінчити життя самогубством

Про це вона написала в Телеграм.

Омбудсман повідомила, що корінний донеччанин Григорій Сінченко був студентом сімферопольського університету, де вчився на політолога. Після тимчасової окупації Криму відмовився писати заяву на переведення до російського закладу вищої освіти, за що був відрахований.

У 2016 році чоловік приїхав у Донецьк, щоб відновити документи з інвалідності, оскільки з дитинства має захворювання хребта, і 2 грудня був затриманий невідомими озброєними людьми за звинуваченням у роботі на користь України.

У донецькому СІЗО він зазнав тортур.

"Його підвішували за наручники, били до втрати свідомості та пропускали крізь тіло численні розряди струму. Під час одного з катувань отримав розрив легень, що в подальшому спричинило туберкульоз", - уточнила Людмила Денісова.

Григорія Сінченка звільнили під час великого обміну в грудні 2017 року.

"Проте хлопець вирішив помститися за все те, що довелося пережити в полоні та знову поїхав до Донецька. Там у жовтні 2019 року він влаштував акцію проти тортур - підірвав станцію стільникового оператора "Фенікс"" , - розповіла омбудсман.

Чоловік виклав відео в YouTube з підписом: "Це зроблено з метою привернути увагу до нелюдських тортур у підвалах МДБ. Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур чи фашистська республіка залишиться без зв'язку".

Українця затримали "співробітники МДБ Донецька" та вдруге помістили за ґрати. Наприкінці 2020 року Григорій Сінченко втік звідти, але за місяць його затримали втретє.

"Жорстокі тортури довели його до спроби самогубства. Перебуваючи у повному відчаї, Григорій власною кров’ю написав на стінах камери СІЗО №5 ім'я ката - Стас Кошовий", - наголосила Уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Вона назвала такі дії щодо українського політв'язня порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

"Звертаюся до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні сприяти наданню медичної допомоги та звільненню Григорія Сінченка", - напсала Людмила Денісова.

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Новини
самогубство
Омбудсман
Людмила Денісова
окупанти
ОРДО
політв'язень
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