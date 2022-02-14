Ув'язнена окупантами в ОРДО українка Гусейнова зазнала катувань і потребує негайного звільнення, - Денісова

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



Людмила Гусейнова - мешканка тимчасово окупованого Новоазовська Донецької області, вона працювала інженеркою з техніки безпеки місцевої птахофабрики.



Жінка організувала регулярний збір та доправлення до села приватним транспортом гуманітарної допомоги для дітей-сиріт та напівсиріт з Новоазовського інтернату, який Україна не встигла евакуювати. Добровольці, яких вона об'єднала, створили в інтернаті української літератури, придбали комп’ютер, а кожна дитина отримувала листівки з Києва, Харкова, Львова, Одеси.



Окупанти 16 жовтня 2019 року прийшли до українки на роботу, наказали швидко зібратися, а згодом відвезли додому, де провели "обшук", вилучили всю техніку та засоби зв’язку: телефони, ноутбук, флешки.



Рідні жінки дізналися про це зі слів директора птахофабрики. Упродовж двох місяців їм не було відоме місцезнаходження Людмили Гусейнової.



Потім з'ясвали, що весь цей час жінку утримували у в'язниці окупантів "Ізоляція", де жорстоко катували. За 40 днів українку перевели до СІЗО Донецька та звинуватили у шпигунстві.



Людмилі Гусейновій - 60 років. Унаслідок пережитого в "Ізоляції" в неї ускладнилися хронічний панкреатит і гіпертонія. Останнім часом жінка відчуває сильні болі в лівій руці. Жодної медичної допомоги українці не надають. Харчується вона лише тим, що передає сестра.



"Усі вищеназвані дії стосовно Людмили Гусейнової є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Людмили Гусейнової, сприяти її негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля порушення питання про звільнення жінки.

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