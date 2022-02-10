Ув'язнена окупантами в ОРЛО українська лікарка Савченко потребує термінового лікування та звільнення, - Денісова

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.



Зазначається, що Наталія Савченко - лікар-гінеколог. Вона працювала в одному з медзакладів рідного Луганська.

Проте окупанти 27 серпня 2017 забрали жінку з будинку, де жила її онкохвора мама, і відвезли в невідомому напрямку. За три місяці після затримання Наталії Савченко її мати померла, не дізнавшись, де донька.



Згодом стало відомо, що українку утримують у "в'язниці МДБ ЛНР". У травні 2018 року жінку перевели до СІЗО Луганська, а 1 листопада 2019 року "апеляційний суд ЛНР" засудив Наталію Савченко до 12 років позбавлення волі за статтею "335 КК ЛНР" ("державна зрада"). Зараз її незаконно утримують у Селезнівській жіночій виправній колонії № 143.



Денісова повідомила, що Савченко має хронічні проблеми з печінкою, а також високий рівень білірубіну, що може свідчити про захворювання жовчовивідних шляхів, підшлункової залози та потребує постійного медичного нагляду й лікування. Також через порушення серцевого ритму вона повинна регулярно вживати медпрепарати для його стабілізації. В ув'язненні жінка пережила гіпертонічний криз. У колонії українці не надають жодної медичної допомоги.







За її словами, рідні, котрі виїхали на підконтрольну українській владі території, не можуть відвідати Наталію Савченко з міркувань безпеки. Продукти та життєво необхідні ліки передають друзями або знайомими, але чи потрапляють вони до жінки, невідомо.



"Усі вищеназвані дії стосовно Наталії Савченко є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Людмила Денісова.



Омбудсман звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Наталії Савченко, сприяти її негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про звільнення українки.



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