Ув'язнений окупантами в ОРДО українець Горобець має серйозні проблеми зі здоров'ям і не отримує медичної допомоги, - Денісова
Український політв'язень Василь Горобець, незаконно утримуваний у окупованій Макіївці, страждає на серйозні захворювання
Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.
До російсько-української війни Василь Горобець жив у Донецьку та працював автослюсарем. З початком бойових дій його сім’я виїхала до Черкаської області. У 2015 році чоловік був мобілізований на фронт і служив у 40-й артилерійській бригаді: як і в мирному житті, ремонтував автомобілі.
У зв'язку із сімейними обставинами у 2016 році був вимушений повернутися до окупованого Донецька. Майже два роки окупанти не чіпали українського ветерана.
Чоловіка викрали 18 квітня 2018 року. Представники "МДБ ДНР" вивезли його з власного дому в Донецьку, звинувативши в "організації диверсій і шпигунстві на користь України".
"Верховний суд ДНР" 31 липня 2019 року засудив Василя Горобця за "пособництво у скоєнні теракту".
У 36-річного українця - пролапс мітрального клапана, що спричиняє біль у ділянці серця, аритмію, запаморочення. Унаслідок струсу мозку в нього розвинулася резидуальна енцефалопатія. Василю Горобцю не надають жодної медичної допомоги. Мати не може його відвідувати, оскільки з міркуваннь безпеки виїхала з ОРДО.
"Усі вищеназвані дії стосовно Василя Горобця є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.
Людмила Денісова звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Василя Горобця, сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.
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