Ув'язнений окупантами в ОРДО українець Засипка перебуває у вкрай критичному стані, - Денісова

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.



"Стан здоров’я громадянина України В’ячеслава Засипки, який перебуває в незаконному ув’язненні в Єнакіївській колонії №52 на території тимчасово окупованої Донеччини, після перенесених тортур - вкрай критичний", - написала вона.



В'ячеслав Засипка працював таксистом. Він потрапив у полон 9 березня 2018 року в Макіївці, Донецької області, куди відвозив свою знайому.



Їх затримали представники "МДБ ДНР". Вони звинуватили чоловіка у співробітництві з українськими спецслужбами, а жінку відпустили.



"За рік до полону В’ячеслав Засипка зазнав тяжких опіків лівої частини тіла, внаслідок чого пережив не одну операцію. Попри це під час перебування у сумнозвісній в‘язниці "Ізоляція" українця катували електричним струмом, у тому числі й по шрамах від опіків", - зауважила Людмила Денісова.



У серпні 2019 року українця засудили до 17,5 років позбавлення волі за "пособництво у скоєнні теракту"



Омбудсман зазначила, що В'ячеслав Засипка перебуває у вкрай критичному стані після пережитих тортур: контузія, зламані плоскогубцями зуби, опіки. Чоловік погано пересувається. Унаслідок хронічної венозної недостатності він має набряклість ніг, трофічні виразки, викривлення стопи.



Людмила Денісова наголосила, що українець потребує негайної медичної допомоги, якої йому не надають у колонії, а ліки, передані рідними, до чоловіка не потрапляють.



За участь його матері в зустрічах з омбудсманом щодо звільнення В'ячеслава Засипка чоловіка покарали, помістивши в карцер.



"Усі вищеназвані дії стосовно В’ячеслава Засипки є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Людмила Денісова.



Омбудсман звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з проханням терміново здійснити візит до В’ячеслава Засипки , сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.



"Ураховуючи критичний стан здоров’я В’ячеслава Засипки, наполягаю на його негайному звільненні", - заявила Людмила Денісова.



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