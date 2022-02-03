Ув'язнений окупантами в ОРДО український лікар Шаповалов зазнав катувань і потребує негайної медичної допомоги, - Денісова

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.



Юрій Шаповалов - лікар-невропатолог. Окупанти затримали чоловіка 11 січня 2018 року в Донецьку, коли він повертався з роботи додому. Озброєні люди в масках напали на Юрія Шаповалова й кинули його на землю тоді, коли чоловік говорив по телефону з мамою.



Українця привезли до в'язниці російських окупантів "Ізоляція", де катували електричним струмом, зламали кілька ребер, вибиваючи зізнання у "співпраці з українськими спецслужбами".



Наприкінці квітня 2018 року чоловіка перевели до СІЗО Донецька. Понад чотири місяці його мама не знала, де перебуває син.



У 2020 році "апеляційний суд ДНР" засудив Юрія Шаповалова до 13 років ув'язнення за "шпигунство".



Юрій Шаповалов має новоутворення в печінці, що потребує постійного медичного огляду, контролю та лікування, яких він не отримує вже п’ятий рік у полоні. Проблеми з печінкою також передбачають відповідне дієтичне харчування, яке в умовах ув’язнення неможливо забезпечити. Медикаменти, які передають рідні, українець не отримує.



"Усі вищеназвані дії стосовно Юрія Шаповалова є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звертається до керівництва Мжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Юрія Шаповалова, сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.



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