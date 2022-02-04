Ув'язнений окупантами в ОРДО ветеран АТО Шидловський зазнав катувань і критично потребує лікування, - Денісова
Український військовий Віктор Шидловський, ув'язнений російськими найманцями в Донецьку, пережив тортури та має проблеми зі здоров'ями
Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.
Віктор Шидловський працював водієм на одному з підприємств Києва. У березні 2015 року був мобілізований і рік відслужив у ЗСУ. Він ветеран АТО.
У березні 2019 року чоловік поїхав з дому та зник. У червні 2019 його року дружина побачила відео в Інтернеті, яке опублікували окупанти. Воно свідчило про те, що Віктора Шидловського затримали разом з іще двома українцями.
Спочатку чоловіка утримували у в'язниці російських окупантів "Ізоляція", де, за свідченнями звільнених українських заручників, його катували електричним струмом, перебили ноги, відбили нирки та спиляли зуби.
Улітку 2019 року Віктора Шидловського перевели до донецького СІЗО-5 м, де дотепер тримають у камері-одиначці та не виводять на прогулянки. У приміщенні холодно, стіни вкриті грибком та пліснявою, сонячне світло туди майже не потрапляє, унаслідок чого в українця загострилися хронічні захворювання серця та погіршився зір.
Віктора Шидловського звинувачують у "шпигунстві" на користь України та проукраїнській діяльності. Через постійний психологічний тиск з боку адміністрації СІЗО він перебуває у пригніченому стані.
У слідчому ізоляторі не приймають передачі для Віктора Шидловського від родичів. До нього не потрапляють ані продукти харчування й одяг, ані ліки, яких він критично потребує.
"Усі вищеназвані дії стосовно Віктора Шидловського є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Людмила Денісова.
Омбудсман звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Віктора Шидловського, сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про звільнення чоловіка.
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