Ув'язнений у РФ українець Марченко оскаржуватиме утримання в колонії суворого режиму

Про це заявила його дружина Катерина Марченко, передає Укрінформ.



"Після етапування із засідання Верховного суду в Москві мій чоловік Олександр прибув до Улан-Уде в середині грудня. Спочатку його розмістили у СІЗО-1. А наприкінці грудня перевели до ВК-8. Пігулки, необхідні для підтримки життєдіяльності, у нього зараз є, але вони скоро закінчаться. Тому ми збираємо спеціальну бандероль для Сашка", - розповіла вона.



У п'ятницю, 25 січня, Олександра Марченка відвідала адвокатка. Його етапування для відбування покарання в Забайкаллі, далеко від України, й у колонії суворого режиму, оскаржуватимуть як незаконне.



"Сашку (Марченку - ред) важко адаптуватися до місцевих умов. Часом морози в Бурятії досягають 35 градусів. Теплого одягу та термобілизни у нього поки що немає", - зазначила Катерина Марченко.



Чоловіку видалили щитовидну залозу, тому для підтримки життєдіяльності він має регулярно вживати гормональні ліки.



Дружина українця додала, що він дуже чекає, коли український консул, відповідальний за той регіон, відвідає його. Катерина Марченко могла поспілкуватися з чоловіком телефоном, але її листи, надіслані через інтернет останнім часом, він не одержав. Жінка зазначила, що її чоловіку надійшли привітання з Новим роком від незнайомих людей, за що він вдячний.

17 грудня 2018 року Олександра Марченко затримало "МДБ ДНР". Два місяці він перебував у донецькій "Ізоляції", де його катували. Згодом чоловіка передали до РФ співробітнкам ФСБ.

26 листопада 2020 року Олександра Марченка засудили до 10 років позбавлення волі за "переміщення продукції військового призначення" та "шпигунство".

16 листопада 2021 року Верховний суд РФ залишив вирок чинним. Адвокати політв'язня подадуть до ЄСПЛ скаргу через порушення прав їхнього підзахисного на справедливий суд.

Після засідання Верховного суду чоловіка етапували до Улан-Уде (Бурятія). Кілька місяців про нього не було інформації. Перед етапуванням у Москву він відбував покарання у ВК-14 у Краснодарі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb