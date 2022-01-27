Ув'язненому окупантами в Донецьку українцю Гаррюсу загрожує довічне позбавлення волі або смертна кара, - Денісова
Українському політв'язню Андрію Гаррюсу, якого російські найманці утримують у ОРДО "за підготовку диверсій", загрожує найвища міра покарання
Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.
До 2014 року Андрій Гаррюс мешкав у смт Кринична, що входить до складу Макіївки Донецької області. З початком тимчасової окупації виїхав до Дніпропетровської області: там одружився та намагався знайти роботу, але згодом вирішив повернутися до рідного селища.
Зв’язок з чоловіком обірвався 11 грудня 2018 року, а наступного дня до його будинку увірвалася "штурмова група" для обшуку. Разом з ними був Андрій Гаррюс. Він був виснаженим, ледь говорив і мав очевидні побої на тілі. Вагітну дружину та сина закрили на другому поверсі, речі перевернули, а його вивезли в невідомому напрямку.
За п’ять днів після цього чоловік вдруге став батьком: його дружина, втікаючи з ОРДО, почала народжувати прямо в потязі.
Дізнатися, що Андрій Гаррюс перебуває у донецькому СІЗО №5, рідні змогли тільки через кілька тижнів.
Окупанти звинувачують чоловіка в нібито "підготовці диверсій". Якщо "суди" визнають українця винним, йому може загрожувати найвища міра покарання: довічне ув’язнення або смертна кара.
Андрій Гаррюс має проблеми зі шлунково-кишковим трактом і хронічний гайморит, який в умовах СІЗО постійно дає ускладнення. Жодної медичної допомоги російські найманці йому не надають. Ліки, які передають рідні, до чоловіка не потрапляють.
"Усі вищеназвані дії стосовно Андрія Гаррюса є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.
Людмила Денісова звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Андрія Гаррюса, сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.
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