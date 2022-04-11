УЗ оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 11 квітня
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних потягів на понеділок, 11 квітня, по Україні та за межі країни
Про це передає пресслужба УЗ.
Евакуація відбудеться за наступними напрямками:
Покровськ:
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10:00 – № 240/239 Покровськ – Тернопіль
-
14:00 – № 241/242 Покровськ – Львів
-
16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп
-
17:30 – № 225/226 Покровськ – Чернівці
Львів:
14:00 – № 241/242 Львів – Дніпро
22:00 – № 274/273 Львів – Полтава Півд
Інші:
06:00 – № 209/210 Івано-Франквськ – Харьків-Пас.
08:30 – № 240/239 Тернопіль – Дніпро
11:20 – № 274/273 Слов’янськ – Львів
11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова
21:30 – № 236/235 Чернівці – Київ- Пас.
23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро
Час відправлення може змінюватись, кажуть у компанії.
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