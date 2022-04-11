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УЗ оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 11 квітня

11 квітня, 2022 понедiлок
06:37
Економіка Інтерсіті+, потяг

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних потягів на понеділок, 11 квітня, по Україні та за межі країни

Про це передає пресслужба УЗ.

Евакуація відбудеться за наступними напрямками:

Покровськ:

  • 10:00 – № 240/239 Покровськ – Тернопіль

  • 14:00 – № 241/242 Покровськ – Львів

  • 16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп

  • 17:30 – № 225/226 Покровськ – Чернівці

Львів:

14:00 – № 241/242 Львів – Дніпро

22:00 – № 274/273 Львів – Полтава Півд 

Інші:

06:00 – № 209/210 Івано-Франквськ – Харьків-Пас.

08:30 – № 240/239 Тернопіль – Дніпро

11:20 – № 274/273 Слов’янськ – Львів

11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова

21:30 – № 236/235 Чернівці – Київ- Пас.

23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро

Час відправлення може змінюватись, кажуть у компанії. 

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Укрзалізниця
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