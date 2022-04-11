УЗ оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 11 квітня

Про це передає пресслужба УЗ.

Евакуація відбудеться за наступними напрямками:

Покровськ:

10:00 – № 240/239 Покровськ – Тернопіль

14:00 – № 241/242 Покровськ – Львів

16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп

17:30 – № 225/226 Покровськ – Чернівці

Львів:

14:00 – № 241/242 Львів – Дніпро

22:00 – № 274/273 Львів – Полтава Півд

Інші:

06:00 – № 209/210 Івано-Франквськ – Харьків-Пас.

08:30 – № 240/239 Тернопіль – Дніпро

11:20 – № 274/273 Слов’янськ – Львів

11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова

21:30 – № 236/235 Чернівці – Київ- Пас.

23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро

Час відправлення може змінюватись, кажуть у компанії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb