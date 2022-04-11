УЗ призначила на 12 квітня три додаткові рейси "Інтерсіті+"

Про це повідомила Укрзалізниця в Телеграм.



"Укрзалізниця призначає на завтра, 12 квітня, 3 додаткових рейси Інтерсіті+: Дарниця - Дніпро (без заїзду на Київ-Пасажирський) о 08:30, Дніпро - Львів о 17:00, Харків - Львів о 17:00", – повідомили в компанії.



Крім того, 13 квітня о 9.30 вирушить "Інтерсіті+" зі Львова до столичної станції "Дарниця" через Київ-Пасажирський.



Квитки можна придбати на сайті та чат-ботах Укрзалізниці.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновила приміські поїзди з Харкова до Сум.