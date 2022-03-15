УЗ розпочинає націоналізацію російських вагонів на території України

Про це повідомив в Telegram голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

"Починаємо націоналізацію російських вагонів, що знаходяться в Україні", – написав він.



Камишін уточнив, що наразі на коліях України стоять 15 тис. російських вагонів, які належать 250 різним компаніям.



"На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Далі буде Кабмін, РНБО, указ президента, та ще один ЗУ. Процедура займе час, тож починаємо вже", – пояснив голова правління держкомпанії.



Він додав, що це тривала процедура – визначення, хто з власників вагонів точно має в капіталі частку РФ. У той же час Камишін назавав компанії, чиї вагони безсумнівно підлягають націоналізації: ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Вагонів, що належать цим компаніям, налічується в Україні більше 3 тис.



