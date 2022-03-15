УЗ розпочинає націоналізацію російських вагонів на території України
Укрзалізниця розпочинає націоналізацію російських вагонів, розташованих в Україні. Таких налчується 15 тисяч
Про це повідомив в Telegram голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
"Починаємо націоналізацію російських вагонів, що знаходяться в Україні", – написав він.
Камишін уточнив, що наразі на коліях України стоять 15 тис. російських вагонів, які належать 250 різним компаніям.
"На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Далі буде Кабмін, РНБО, указ президента, та ще один ЗУ. Процедура займе час, тож починаємо вже", – пояснив голова правління держкомпанії.
Він додав, що це тривала процедура – визначення, хто з власників вагонів точно має в капіталі частку РФ. У той же час Камишін назавав компанії, чиї вагони безсумнівно підлягають націоналізації: ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Вагонів, що належать цим компаніям, налічується в Україні більше 3 тис.
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