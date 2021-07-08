В аеропорту “Бориспіль” митники вилучили 260 кг бурштину
Співробітники Київської митниці вилучили у аеропорту “Бориспіль” партію бурштину вагою 260 кг
Про це передає пресслужба Держмитниці.
“Співробітниками Київської митниці упереджено незаконне вивезення 260 кг бурштину з України до Китаю під виглядом особистих речей. Напередодні, під час проведення аналітично-пошукових заходів, увагу митників привернуло одне експортне відправлення”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, громадянин заявив до відправки в Китай особисті речі. Всього було заявлено до відправки 13 вантажних місць вагою 280 кг і вартістю €500.
Однак, сьогодні (08.07.2021) під час проведення огляду вантажу київські митники виявили, що в усіх тринадцяти картонних коробках, обмотаних стрейчплівкою, знаходяться пакунки з необробленим та обробленим бурштином різного розміру, форми та кольору загальною вагою нетто 260 кг.
Необроблених бурштинових брил було виявлено 254,5 кг, а обробленого бурштину – 5,5 кг.
“Таким чином, чоловік не заявив в установленій формі в митній декларації достовірні відомості про товари. Київськими митниками складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Бурштин вилучено до винесення судом рішення у справі. Це найбільша партія затриманого Київською митницею бурштину, який намагалися незаконно вивезти з України цього року”, - йдеться в повідомленні.
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