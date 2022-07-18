В аеропорту Ібіци поліція конфіскувала ескіз Пікассо вартістю понад €450 тис

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Зазначається, що попередньо швейцарські правоохоронці повідомили митній поліції Ібіци про пасажира, який перевозить картину за "підозрілих умов".

У молодика, який прибув із Цюриха на Ібіцу для відпочинку, виявили ескіз Пікассо під назвою "Trois personnages" ("Три персонажі"). Він заявив, що це копія роботи, показавши на підтвердження своїх слів чек на €1500.

Проте у валізі знайшовся ще один чек з мистецької галереї Цюриха на €454 тис.

Попереднє розслідування показало, що знайдений ескіз є оригіналом. При цьому вартість, вказана на прихованому чеку, збігається з ринковою.

Наразі ескіз передадуть мистецтвознавцям для більш детального аналізу.

Підозрюваного мають звинуватити у ймовірній контрабанді творів мистецтва і недекларуванні цінної речі під час перетину кордону.

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