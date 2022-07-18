В аеропорту Ібіци поліція конфіскувала ескіз Пікассо вартістю понад €450 тис
Іспанська поліція конфіскувала в аеропорту Ібіци ескіз авторства Пабло Пікассо, який вартує понад 450 тисяч євро. Пасажир, який його перевозив, не зміг підтвердити права власності
Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Зазначається, що попередньо швейцарські правоохоронці повідомили митній поліції Ібіци про пасажира, який перевозить картину за "підозрілих умов".
У молодика, який прибув із Цюриха на Ібіцу для відпочинку, виявили ескіз Пікассо під назвою "Trois personnages" ("Три персонажі"). Він заявив, що це копія роботи, показавши на підтвердження своїх слів чек на €1500.
Проте у валізі знайшовся ще один чек з мистецької галереї Цюриха на €454 тис.
Попереднє розслідування показало, що знайдений ескіз є оригіналом. При цьому вартість, вказана на прихованому чеку, збігається з ринковою.
Наразі ескіз передадуть мистецтвознавцям для більш детального аналізу.
Підозрюваного мають звинуватити у ймовірній контрабанді творів мистецтва і недекларуванні цінної речі під час перетину кордону.
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