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В аеропорту Стамбула скасовують всі рейси через сильний снігопад

24 січня, 2022 понедiлок
18:44

Турецька влада призупинила всі польоти в аеропорту Стамбула через сильний снігопад

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у Стамбулі через масштабний снігопад були зупинені деякі поромні сполучення, закриті деякі дороги. У водіїв виникли проблеми з видимістю на трасах.

За даними управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих, близько 4600 осіб опинилися в скрутному становищі через погодні умови, понад 6700 осіб були доставлені в притулки, а нужденним були доставлені тисячі контейнерів з продовольством.

Зазначається, що авіаперевізник Turkish Airlines заявив, що скасував всі рейси з аеропорту Стамбула до ранку вівторка, щоб "забезпечити безпеку подорожей пасажирів" і запобігти їх застряганню в аеропортах.

Губернатор міста Алі Ерлікая заявив, що робочі години для державних установ будуть закінчуватися раніше. Також достроково закриються торгові центри.

Він додав, що транспортним засобам, які прибувають із заходу міста, не буде дозволений в'їзд до провінції, а відправлення з найбільших автовокзалів Стамбула буде зупинено до 05:00 вівторка.

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